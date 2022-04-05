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Зеленський пояснив пропозицію про вирішення питання Криму за 10-15 років

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 11:10
Зеленський пояснив пропозицію про вирішення питання Криму за 10-15 років Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція України за мирним договором, а саме обговорення статусу Криму протягом 10-15 років - це один з форматів дипломатичного вирішення питання. На його думку, Росія навряд чи погодитися на таку пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"10-15 років – це деякий формат пропозиції з боку України і стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться. 10-15 це не про те, щоб не піднімати цю тему. Це домовленість сторін, які протягом 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом", - заявив він.

За словами Зеленського, такий формат пропонує не вирішувати питання Криму зараз.

"Цей шлях - це формат, яким пропонується не вирішувати це зараз, а хоч завтра протягом цього терміну. Є аспекти, які я хочу сказати, а які не можу, хоча варто було б порадитися", - додав Зеленський.

Президент заявив, що таке вирішення питання Криму є не поганим, підкресливши, що завтра його рішення може змінитися.

"Я вважаю, що це рішення не погане, але це я вважаю сьогодні. Також важливо, що я думаю зараз і що я буду думати завтра і що ми робили вчора - це абсолютно різні річ. Це не означає, що ми не виконуємо свої обов'язки, прямо на сьогодні, якби були такі домовленості – - це перемога України", - додав він.

Зеленкий додав, що пропозиція про вирішення питання Криму - сильна позиція.

"Тому що вирішувати всі суперечки пакетно або завершувати війну складно, і я думаю, що малоймовірно. Деякі речі з танками або ракетами неможливо навіть для суспільства. Ніхто тебе не почує, і це правильно. Тому я вважаю, що це сильна позиція, якщо дипломатичний шлях це можна вирішити за 10-15 років. Це не компроміс, його і близько немає, це запитна позиція, але головна пропозиція "йдіть з нашої території", - заявив президент.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на переговорах у Стамбулі в проекті мирного договору російській стороні запропонували зафіксувати позицію про двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя, які можуть йти протягом 15 років.

При цьому у Кремлі виключили можливість переговорів з Україною про статус окупованого Криму.

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