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США та ще шість країн закликали Росію скасувати визнання окупованих районів Грузії

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Нью-Йорк, Середа 04 серпня 2021 21:49
США та ще шість країн закликали Росію скасувати визнання окупованих районів Грузії Фото: в Радбезі ООН підтримали Грузію (flickr by JRope)
Автор: Дмитро Левицький

Сім країн Ради безпеки ООН закликали Росію скасувати визнання окупованих районів Грузії - Абхазії та Південної Осетії. Заяву підписали США, Британія, Франція, Естонія, Ірландія та Норвегія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, який опублікувала місія Франції в ООН.

Країни висловили невдоволення тим, що російські війська продовжують незаконно перебувати на окупованих територіях Грузії та контролювати Абхазію та Південну Осетію. Такі дії, як наголошується в документі, порушують міжнародне право.

Країни також засудили провокації, які продовжує вчиняти Росія, а саме - посилює військову присутність, здійснює незаконні затримання, викрадає місцеве населення та обмежує свободу пересування.

"Сьогодні ми знову закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання: негайно вивести свої війська та скасувати своє визнання так званої незалежності територій Грузії, і не перешкоджати створенню механізму міжнародної безпеки", - йдеться у заяві семи країн.

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Грузія Російська Федерація ООН Абхазия Южная Осетия
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