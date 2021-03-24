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У КМДА пояснили вимогу носити маски в парках: тільки якщо не можна дотримуватися дистанції

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 12:00
У КМДА пояснили вимогу носити маски в парках: тільки якщо не можна дотримуватися дистанції Фото: людина в масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Київській міській державній адміністрації роз'яснили вимога носити маски в парках і на вулиці в регіонах "червоної" зони. Така вимога стосується лише тих місць, де немає можливості дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник мера Києва Володимир Бондаренко.

За його словами, сьогодні Міністерство охорони здоров'я роз'яснило місцевої влади дану вимогу.

"Це обмеження впроваджено для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто, коли ми говоримо про те, що неможливо знаходитися від іншої людини на відстані щонайменше 1,5 метра, тоді ми зобов'язані надіти засіб індивідуального захисту", - пояснив Бондаренко.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція поки не планує одразу штрафуватимуть громадян, які будуть порушувати вимога щодо носіння масок на вулиці і в парках в "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, за станом на 24 березня в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ і ще вісім областей. Крім цього Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в цю зону.

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