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Когда США поддержат пакет помощи на 37 млрд долларов для Украины: ответ Нуланд

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Вашингтон, Суббота 03 декабря 2022 20:09
Когда США поддержат пакет помощи на 37 млрд долларов для Украины: ответ Нуланд Фото: помощь США в размере 37 млрд долларов проголосуют в ближайшие месяцы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Пакет американской помощи для Украины размером в 37 млрд долларов, за одобрением которого президент США Джо Байден обратился в Конгресс, будет проголосован в ближайший месяц.

Об этом рассказала журналистам заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина.

"Мы ожидаем, что Конгресс рассмотрит этот пакет в ближайший месяц, это будет все, от поддержки безопасности до бюджетной поддержки, большой энергетической поддержки, гуманитарной поддержки на следующий период", – сказала Нуланд.

Напомним, недавно Белый дом сообщил, что обратился к американскому Конгрессу с просьбой одобрить выделение 37,7 млрд долларов на безопасность и другую помощь Украине.

Согласно предложению, новый пакет помощи будет включать 21,7 млрд долларов оборонной помощи, а 14,5 млрд долларов планируют направить на гуманитарную помощь и поддержку работы украинских властей, 900 млн - на поддержку проживающих в США украинцев, 626 млн - на ядерную безопасность Украины.

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