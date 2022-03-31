Близько 17 500 осіб: Генштаб розповів про бойові втрати РФ
Фото: окупанти в Україні втратили вже 17500 чоловік особового складу (facebook.com/mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17 500 військовослужбовців. Водночас українським військовим вдалося знищити понад 600 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 17 500 осіб
- танки - 614 одиниць
- бойові броньовані машини - 1735 одиниці
- артилерійські системи - 311 одиниць
- РСЗВ - 96 одиниць
- засоби ППО - 54 одиниць
- літаки - 135 одиниця
- вертольоти - 131 одиниця
- автомобільна техніка - 1201 одиниць
- кораблі/катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 75 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 одиниця
- спеціальна техніка - 22 одиниця
- пускові установки - 4 одиниць
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Війна Росії проти України триває 36-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.