Януковича на території РФ охороняють за указом Путіна

У Росії Янукович користується державною охороною

Бывший президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, государственная охрана предоставлена по решению Путина.

"По указу президента РФ он охраняется", - заявил Песков.

На вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда Янукович въехал как глава государства".

Пресс-секретарь Путина не стал комментировать, какая именно структура охраняет Януковича.

Напомним, в январе завершился суд по делу о государственной измене. По его итогам Януковича признали виновным в измене и ведении агрессивной войны, а также приговорили к 13 годам тюрьмы. Решение вступит в силу после апелляционного обжалования, если оно будет подано в течение 30 дней.

Его адвокаты назвали вынесенный приговор политическим преследованием. Также указывалось, что действующая украинская власть угрожала защите Януковича, а суд с самого начала действовал в условиях давления со стороны властей. Добавим также, прокуратура расследует дело о возможном покушении на Януковича.

При этом Янукович считает, что приговор Оболонского районного суда Киева "не имеет ничего общего с законом"