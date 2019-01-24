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Януковича ще не визнали винним у інкримінованих статях

Новини » Політика    24.01.2019 - 10:55
Януковича ще не визнали винним у інкримінованих статях
Фото: суд над Януковичем (РБК-Україна)

Суд поки ще зачитує вступну частину вироку

Колишнього президента України Віктора Януковича ще не визнали винним у інкримінованих статях. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Оболонського районного суду Києва Інна Свинаренко.

За її словами, на даний момент суддя оголошує, що зібрані у справі докази обґрунтовані. Висновки будуть оголошені в кінці засідання.

Зазначимо, частина засобів масової інформації вже розповсюдила інформацію про те, що суд нібито визнав Януковича винним у державній зраді. Зараз судді зачитують вступну частину вироку, а саме те, що було встановлено в ході судового розгляду.

На даний момент у засіданні оголошено коротку перерву. У першій частині суд встановив, що провина обвинуваченого доведена належними і допустимими доказами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Януковича визнали винним в тому, що він звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська до України.

Як повідомили адвокати Януковича, на даний момент він переніс операцію і перебуває на реабілітації.

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