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Янукович переніс операцію і перебуває на реабілітації, - адвокат

Новини » Політика    24.01.2019 - 10:24
Янукович переніс операцію і перебуває на реабілітації, - адвокат
Фото: Віктор Янукович (UN Photo)

Януковичу досі не повідомили про оголошення вироку

Колишній президент України Віктор Янукович, якому сьогодні оголошують вирок у справі про державну зраду, перебуває на реабілітації після операції. Про це заявив адвокат Олександр Горошинський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Януковичу зробили операцію, і зараз він перебуває на реабілітації. Він також підкреслив, що у нього немає прямого зв'язку з підзахисним.

"Тому ми досі не змогли повідомити про розгляд даного провадження. Суд фактично за день призначив справу до розгляду, щоб сторони не змогли зорієнтуватися", - зазначив Горошинський.

Нагадаємо, в листопаді російські ЗМІ заявили, що Янукович потрапив у реанімаційне відділення московської клініки імені Скліфософського з травмою хребта. Передбачалося, що колишній президент України отримав травму коліна і спини, впавши на тенісному корті. У той же час офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Пізніше захист заявляв, що Янукович не буде присутнім на останньому засіданні суду перед оголошенням вироку, так як буде ще в лікарні через отриману травму.

 

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