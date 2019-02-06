Янукович заявив, що готовий попросити Путіна про обмін полоненими

Янукович пропонує обмін у форматі "всіх на всіх"

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным об обмене пленными с Украиной в формате "всех на всех". Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве 6 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что готов провести переговоры с Путиным, если с украинской стороны будет такая инициатива.

"Я готов проявить такую инициативу, если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить этот вопрос, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех", не считать, кто меньше поменяет, а кто больше.. Я готов при необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение", - сказал Янукович.

РБК-Украина сообщало, что российская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 30 января отказалась обсуждать обмен заложниками.

Напомним, украинский омбудсмен заявивла, что в первую неделю февраля состоится передача граждан Украины с временно оккупированных территорий Донбасса, которые были задержаны до начала войны.