Янукович заявив, що європейці його обдурили

Екс-президента-втікача "кинула як лоха"

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович недоволен выполнением европейскими странами соглашения от 21 февраля 2014 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Меня обмаули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, кинули как лоха. 21 числа они подписали мирное соглашение со мной и этого же числа вооруженные молодчики захватили администрацию президента, Кабинет министров", - рассказал он.

Янукович заявил, что на следующий день европейские страны одобрили события в Киеве. "Так что они теперь хотят от желтых жилетов в Париже? Разве тогда не было понятно, что радикальный национализм - новая форма неонацизма. А сейчас радикалов поощрили - получайте ответки", -заявил беглый экс-президент Украины.

Напомним, соглашение 21 февраля 2014 года подписали Янукович и лидеры парламентских украинских партий. Свои подписи под документом поставили представителей Германии, Польши и Франции. Специальный представитель президента Российской Федерации Владимир Лукин, также участвовавший в переговорах, отказался поставить свою подпись под документом.

Соглашение предусматривало немедленное возвращение к Конституции 2004 года, то есть к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства национального доверия, конституционную реформу и проведение досрочных выборов президента до конца 2014 года.

Однако 22 февраля Виктор Янукович бежал из Киева сперва в Харьков, затем в Крым, откуда его вывезли на территорию России.