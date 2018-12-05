Янукович не вийшов на зв'язок для останнього слова в суді за держзраду

Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Захист просить Януковича припинити судове провадження

Колишній президент України Віктор Янукович знову не вийшов на зв'язок для останнього слова в Оболонському райсуді Києва, який розглядає справу за обвинуваченням у державній зраді. Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Дев'ятко на засіданні оголосив, що Янукович не вийшов на зв'язок. Адвокат Олександр Горошинський надав кілька довідок з медичного центру про те, що обвинувачений поступив на лікування. У той же час в цьому центрі немає можливості провести відеоконференцію.

"В медичному закладі заявили про неможливість. Також додаю відповідь ізраїльського лікаря з приводу захворювання Віктора Януковича", - заявив адвокат.

Крім того, захист подав клопотання про зупинення судового провадження.

"Янукович повідомив про бажання свідчити в суді. З урахуванням цієї інформації, я подав до суду ряд клопотань. Прошу зупинити провадження проти Віктора Федоровича, клопочу про допит лікаря з Ізраїлю, який може розповісти деякі обставини хвороби Януковича", - додав адвокат.

Сторона обвинувачення заперечила проти припинення виробництва.

Нагадаємо, раніше адвокат заявив, що Януковича можуть прооперувати в Ізраїлі.

Відзначимо, в середині листопада він отримав травму, впавши на тенісному корті. Також повідомлялося, що він потрапив у реанімаційне відділення московської клініки імені Скліфософського з травмою хребта.