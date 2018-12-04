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Януковича можуть прооперувати в Ізраїлі, - адвокат

Новини » Політика    04.12.2018 - 15:50
Януковича можуть прооперувати в Ізраїлі, - адвокат
Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Ізраїльський хірург заявив, що Янукович отримав серйозну травму

Колишнього президента України Віктора Януковича можуть вивезти на лікування до Ізраїля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його адвоката Олександра Горошинского у Facebook.

Горошинський зазначив, що знаходиться в Москві, де планував обговорити з Януковичем завтрашнє засідання суду, однак зустрітися з підзахисним йому не вдалося. У той же час хірург Еяль Атіас, який прибув оглянути Януковича, заявив, що у нього серйозна травма. Він також заявив, що виступає за подальше обстеження і лікування екс-президента в Ізраїлі.

"Ми будемо обговорювати таку можливість з пацієнтом і, найімовірніше, організовувати його переїзд", - зазначив хірург.

Адвокат також додав, що подасть результати обстеження Януковича в Оболонський райсуд Києва.

Януковича можуть прооперувати в Ізраїлі, - адвокат

Відзначимо, Еяль Атіас є у списку практикуючих лікарів вищої кваліфікації клініко-діагностичного центру "Бейт Геді", який знаходиться в Нетанії (Ізраїль). 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд дав Януковичу ще одну можливість виступити з останнім словом 5 грудня.

Як повідомили адвокати Януковича, в середині листопада він отримав травму, впавши на тенісному корті. Передбачалося, що він потрапив у реанімаційне відділення московської клініки імені Скліфософського з травмою хребта.

 

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