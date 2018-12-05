Янукович не вышел на связь для последнего слова в суде по госизмене

Защита Януковича просит приостановить судебное производство
Бывший президент Украины Виктор Янукович снова не вышел на связь для последнего слова в Оболонском райсуде Киева, который рассматривает дело по обвинению его в государственной измене. Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.
Девятко на заседании объявил, что Янукович не вышел на связь. Адвокат Александр Горошинский предоставил несколько справок из медицинского центра о том, что обвиняемый поступил на лечение. В то же время в этом центре нет возможности провести видеоконференцию.
"В медицинском учреждении заявили о невозможности. Также добавляю ответ израильского врача по поводу заболевания Виктора Януковича", - заявил адвокат.
Кроме того, защита подала ходатайство о приостановке судебного производства.
"Янукович сообщил о желании свидетельствовать в суде. С учетом этой информации, я подал в суд ряд ходатайств. Прошу приостановить производство против Виктора Федоровича, ходатайствую о допросе врача из Израиля, который может рассказать некоторые обстоятельства болезни Януковича", - добавил адвокат.
Сторона обвинения возразила против приостановки производства.
Напомним, ранее адвокат заявил, что Януковича могут прооперировать в Израиле.
Отметим, в середине ноября он получил травму, упав на теннисном корте. Также сообщалось, что он попал в реанимационное отделение московской клиники имени Склифософского с травмой позвоночника.