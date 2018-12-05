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Янукович не вышел на связь для последнего слова в суде по госизмене

Новости » Политика    05.12.2018 - 09:44
Янукович не вышел на связь для последнего слова в суде по госизмене
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Защита Януковича просит приостановить судебное производство

Бывший президент Украины Виктор Янукович снова не вышел на связь для последнего слова в Оболонском райсуде Киева, который рассматривает дело по обвинению его в государственной измене. Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Девятко на заседании объявил, что Янукович не вышел на связь. Адвокат Александр Горошинский предоставил несколько справок из медицинского центра о том, что обвиняемый поступил на лечение. В то же время в этом центре нет возможности провести видеоконференцию.

"В медицинском учреждении заявили о невозможности. Также добавляю ответ израильского врача по поводу заболевания Виктора Януковича", - заявил адвокат.

Кроме того, защита подала ходатайство о приостановке судебного производства.

"Янукович сообщил о желании свидетельствовать в суде. С учетом этой информации, я подал в суд ряд ходатайств. Прошу приостановить производство против Виктора Федоровича, ходатайствую о допросе врача из Израиля, который может рассказать некоторые обстоятельства болезни Януковича", - добавил адвокат.

Сторона обвинения возразила против приостановки производства.

Напомним, ранее адвокат заявил, что Януковича могут прооперировать в Израиле.

Отметим, в середине ноября он получил травму, упав на теннисном корте. Также сообщалось, что он попал в реанимационное отделение московской клиники имени Склифософского с травмой позвоночника.

 

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