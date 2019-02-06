Янукович прокоментував вирок українського суду

Янукович заявив, що вирок "не має нічого спільного з законом"

Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что приговор Оболонского районного суда Киева "не имеет ничего общего с законом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции в Москве.

Янукович отметил, что приговор был написан "под диктовку власти". Он также назвал беспрецедентным давление на суд.

"Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушение УПК и все построено на лжи и ненависти", - заявил он.

Напомним, в январе завершился суд по делу о государственной измене. По его итогам Януковича признали виновным в измене и ведении агрессивной войны, а также приговорили к 13 годам тюрьмы. Решение вступит в силу после апелляционного обжалования, если оно будет подано в течение 30 дней.

Его адвокаты назвали вынесенный приговор политическим преследованием. Также указывалось, что действующая украинская власть угрожала защите Януковича, а суд с самого начала действовал в условиях давления со стороны властей. Добавим также, прокуратура расследует дело о возможном покушении на Януковича.