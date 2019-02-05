Янукович доручив адвокатам принести до ДБР заяву на вищих посадовців

Адвокати заявили, що нібито зібрали 9 томів доказів

По поручению экс-президента Виктора Януковича адвокаты передали в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявление и 9 томов доказательств, которые свидетельствуют о якобы совершение высшими должностными лицами Украины ряда преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Виталия Сердюка.

По его словам, преступления предусмотренные статьями 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 Уголовного кодекса Украины.

"Речь идет о потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году", - написал Сердюк.

Он рассказал, что материалы были собраны адвокатами экс-президента во время участия в судебных заседаниях, связанных с защитой Януковича.

"Их достаточно для формирования проекта обвинительного акта, поданного органу досудебного расследования для облегчения работы", - добавил Сердюк.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве завтра, 6 февраля. По словам адвоката, Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева.

РБК-Украина сообщало, что Оболонский районный суд Киева 24 января признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.