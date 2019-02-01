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Луценко прокоментував вирок Януковичу

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 19:52
Луценко прокоментував вирок Януковичу
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами Луценка, вирок означає, що "жоден чиновник не може бути впевнений, що РФ захистить його"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував вирок екс-президенту Віктору Януковичу. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Прямий".

"Росія не видає тих, хто їй служить. Янукович і його банда, що грабувала Україну... Надії на те, що він сюди приїде, тоді не було. Суддя Дев'ятко довгі два роки вів цей процес. Зрештою Янукович почув свій вирок. Він злочинець, засуджений в Україні, вже в третій раз. Цей вирок не тільки для Януковича. Цей вирок означає, що жоден чиновник не може бути впевнений, що Москва захистить його", - сказав він.

Він додав, що вирок Януковичу важливий для іміджу України.

"Цей вирок важливий для іміджу України. Ми тепер можемо сказати чітко, що судом була встановлена державна зрада екс-президента. Я як генпрокурор прийняв рішення не подавати апеляцію на цей вирок, а зосередитися на інших виробництвах", - додав він, додавши, що "як тільки парламент прийме одне необхідне рішення, то ми відразу стартуємо".

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Зазначимо, що термін обчислюється з моменту затримання.

Як повідомляло РБК-Україна, захист Януковича у справі про держзраду подасть апеляцію на вирок, яким екс-президент засуджений на 13 років в'язниці. Адвокат Януковича Олександр Горошинський також назвав винесений вирок Януковичу політичним переслідуванням.

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