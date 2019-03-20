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Янукович планує повернутися в Україну, - адвокат

Новини » Політика    20.03.2019 - 17:16
Янукович планує повернутися в Україну, - адвокат
Фото: Віктор Янукович (ТАСС)

У Януковича немає російського громадянства

Колишній президент України Віктор Янукович не має російського громадянства та планує повернутися в Україну. Про це в залі Оболонського суду Києва заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, повідомляє кореспондент РБК-Україна. 

Головуючий суддя Владислав Девятко сказав, що Янукович засуджений за злочин проти миру, і у нього немає строків давності.

"Якщо апеляційний суд визнає вирок законним і обгрунтованим, Ви можете запропонувати Януковичу добровільно прибути в Україну і відбути покарання у вигляді 13 років", - додав Девятко. 

Адвокат Януковича заявив, що апеляційна скарга на вирок вже була подана. 

"Апеляційні скарги на вирок Оболонського суду вже були подані. Він тимчасово перебуває у Російській Федерації. Так, планує повернутись в Україну", - сказав Сердюк. 

За його словами, у Януковича немає російського громадянства. 

Крім того, Оболонський райсуд Києва відмовив стороні захисту Януковича у наданні роз'яснень вироку суду.

"Суд ухвалив в задоволенні заяв адвокатів Януковича у роз'ясненні певних пунктів вироку стосовно екс-президента відмовити",- сказав суддя Дев'ятко.

Нагадаємо, на початку лютого на прес-конференції в Москві Віктор Янукович заявив, що не перебуває у базах даних Інтерполу і може вільно виїжджати у будь-яку країну світу.

Раніше повідомлялося, що на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу подали п'ять апеляційних скарг

Нагадаємо, в січні завершився суд по справі Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та веденні агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці.

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