Мене немає в базах даних Інтерполу, я можу поїхати в будь-яку країну, - Янукович

Фото: Віктор Янукович (ТАСС)

Янукович каже, що може вільно пересуватися на території РФ

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що не перебуває у базах даних Інтерполу і може вільно виїжджати у будь-яку країну світу. Про це він заявив під час прес-конференції у Москві 6 лютого, відповідаючи на питання українського журналіста Романа Цимбалюка, передає кореспондент РБК-Україна.

Журналіст підкреслив, що висловлювання Януковича про війну, російське вторгнення в Крим і на Донбас, а також про церкву, це все те саме, що говорить Володимир Путін. Крім того, Цимбалюк запитав екс-президента, чи він "випадково не в полоні в РФ і на якій юридичній підставі перебуває в РФ.

"Я вільно пересуваюсь по території Росії. Крім того, я не знаходжусь ні в яких базах даних Інтерполу. І можу виїжджати у будь-яку країну світу. Жодних проблем у мене немає", - заявив Янукович.

Нагадаємо, Янукович також заявив, що вирок Оболонського районного суду Києва "не має нічого спільного з законом".

Крім того, на прес-конференції Янукович заявив, що його адвокати направили в слідчі органи України матеріали для початку слідчих дій щодо "справжніх винних у втраті Криму".