ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мене немає в базах даних Інтерполу, я можу поїхати в будь-яку країну, - Янукович

Новини » Політика    06.02.2019 - 14:16
Мене немає в базах даних Інтерполу, я можу поїхати в будь-яку країну, - Янукович
Фото: Віктор Янукович (ТАСС)

Янукович каже, що може вільно пересуватися на території РФ

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що не перебуває у базах даних Інтерполу і може вільно виїжджати у будь-яку країну світу. Про це він заявив під час прес-конференції у Москві 6 лютого, відповідаючи на питання українського журналіста Романа Цимбалюка, передає кореспондент РБК-Україна. 

Журналіст підкреслив, що висловлювання Януковича про війну, російське вторгнення в Крим і на Донбас, а також про церкву, це все те саме, що говорить Володимир Путін. Крім того, Цимбалюк запитав екс-президента, чи він "випадково не в полоні в РФ і на якій юридичній підставі перебуває в РФ.

"Я вільно пересуваюсь по території Росії. Крім того, я не знаходжусь ні в яких базах даних Інтерполу. І можу виїжджати у будь-яку країну світу. Жодних проблем у мене немає", - заявив Янукович. 

Нагадаємо, Янукович також заявив, що вирок Оболонського районного суду Києва "не має нічого спільного з законом". 

Крім того, на прес-конференції Янукович заявив, що його адвокати направили в слідчі органи України матеріали для початку слідчих дій щодо "справжніх винних у втраті Криму".

Прес-конференція Януковича: головне Янукович: коли я був президентом, я не завжди був згоден з Медведчуком
Новини України ІнтерполЯнукович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся