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Суд відмовив у виправленні "описок" у вироку Януковичу

Новини » Політика    20.03.2019 - 14:15
Суд відмовив у виправленні "описок" у вироку Януковичу
Фото: Віктор Янукович (UN Photo)

У суді заперечили, що у вироку Януковичу були описки

Оболонський районний суд Києва сьогодні, 20 березня, відмовив стороні захисту колишнього президента Віктора Януковича у виправленні "описок" у вироку Януковичу. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

За її словами, інформація про те, що у вироку були описки, не відповідає дійсності.

"Оболонський суд відмовив у виправленні так званих "описок" у вироку відносно Януковича Віктора Федоровича", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше захисник екс-президента Олександр Байдик звернувся із заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку. Він просив виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом'якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації.

Так, Оболонський райсуд Києва в середу, 20 березня, розгляне заяви сторони захисту екс-президента Віктора Януковича з приводу роз'яснення судового рішення.

Як писало РБК-Україна раніше, на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу подали п'ять апеляційних скарг.

Підкреслимо, в січні завершився суд у справі Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді і веденні агресивної війни ьа засудили до 13 років в'язниці.

Справа Януковича: суд завтра роз’яснить вирок адвокатам На вирок Януковичу подали п'ять апеляцій
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