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Скучный бред: в Польше поставили на место Медведева, который заявил о "ненужной Украине"

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Варшава, Понедельник 10 апреля 2023 12:15
Скучный бред: в Польше поставили на место Медведева, который заявил о "ненужной Украине" Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности РФ (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Слова заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "ненужной Украине" являются очередной чушью. Поскольку все отлично знают, как украинцы противостоят агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислава Жарина, которого цитирует Polsat News.

"Тот самый давний бред от Медведева. Он как заезженная пластинка. Ничего нового в его творении нет. Скучно... На самом деле эта "никому не нужная Украина" прекрасно противостоит российскому вторжению", - отметил Жарин.

Он добавил, что такими сообщениями российский чиновник пытается скрыть доказательства неудач РФ в Украине.

Что сказал Медведев

Недавно заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети написал, что Украина якобы "исчезнет, потому что она никому не нужна".

При этом он добавил, что Польша примет участие в так называемом "предсказуемом разделе Украины".

"Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет", - заявлял Медведев.

Напомним, ранее Медведеву пригрозили угрозы для России "до границ Польши", поэтому он заявил о желании их "отодвинуть".

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