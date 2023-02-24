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Медведеву привиделись угрозы для России "до границ Польши": говорит, надо их "отодвинуть"

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Москва, Пятница 24 февраля 2023 11:12
Медведеву привиделись угрозы для России "до границ Польши": говорит, надо их "отодвинуть" Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России в годовщину своей полномасштабной агрессии выдали очередную порцию абсурда. Поскольку нечем похвастаться перед своим народом, там решили заявить, что для россиян якобы существует "угроза вплоть до границ Польши" и ее нужно "отодвинуть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм вдребезги. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд малороссийскими лесами. Чтобы мир обрел долгожданное спокойствие", - написал он.

Напомним, что путинский прихвостень Медведев неоднократно выкрикивал разные рода угрозы в сторону Украины и Запада. Но, как объяснили в Офисе президента Украины, обращать внимание на заявления россиян не стоит, а такие люди как Медведев вообще должны быть изолированы или вылечены.

Добавим, что сегодня уже ровно год, как Россия совершает полномасштабную агрессию против Украины. Обо всех событиях на эту тему, которые происходят сегодня - читайте в материале РБК-Украина.

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