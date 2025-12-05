Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей: характеристики флагмана

Рекордный аккумулятор среди складных смартфонов

Модель Nubia Fold выполнена в формате "книжки" и конкурирует с такими устройствами, как Samsung Galaxy Fold 7. Однако главное отличие новинки - аккумулятор на 6 560 мА/ч. Это больше, чем у всех современных Fold-флагманов, включая:

vivo X Fold 5 - 6 000 мА/ч

HONOR Magic V5 - 6 100 мА/ч

Galaxy Fold 7 - 4 400 мА/ч.

Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 55 Вт, и полный цикл зарядки занимает примерно 70 минут.

Nubia Fold оснащен аккумулятором емкостью 6560 мА/ч с зарядкой мощностью 55 Вт (иллюстративное фото: GSMArena.com)

Характеристики Nubia Fold

Устройство получило:

8-дюймовый гибкий OLED-дисплей (2480 × 2200)

6,5-дюймовый внешний OLED-экран (2748 × 1172)

флагманский чип Snapdragon 8 Elite

12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Размеры nubia Fold и основные режимы экрана (фото: GSMArena.com)

Однако не стоит ожидать по-настоящему гибкой системы камер: она состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 5-мегапиксельного макросенсора. Кроме того, на каждом экране предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера.

Расположение камер в Nubia Fold (фото: GSMArena.com)

Степень защиты - не рекорд, но достойно

Смартфон получил защиту IP54. Это означает устойчивость к пыли и брызгам, но не к погружению в воду. На фоне того, что Pixel 10 Pro Fold стал первым складным устройством с полноценной защитой IP68, решение Nubia выглядит более скромным - но для рынка 2025 года это все равно вполне достойный уровень.

Дополнительно смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 и набором функций на базе искусственного интеллекта, включая перевод и голосового помощника.

Цена и доступность

Пока Nubia Fold продается только в Японии. Единственная версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища стоит около 1 153 долларов (48 800 гривен).