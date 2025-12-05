Nubia представила первый складной смартфон с рекордной батареей: характеристики флагмана

В 2025 году рынок раскладных книжных смартфонов заметно оживился: свои устройства представили Google, HONOR и vivo. Но теперь на арену вышел крупный игрок - компания Nubia официально выпустила свой первый складной смартфон, который сразу же установил рекорд по емкости аккумулятора в этом классе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Модель Nubia Fold выполнена в формате "книжки" и конкурирует с такими устройствами, как Samsung Galaxy Fold 7. Однако главное отличие новинки - аккумулятор на 6 560 мА/ч. Это больше, чем у всех современных Fold-флагманов, включая:
Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 55 Вт, и полный цикл зарядки занимает примерно 70 минут.
Устройство получило:
Однако не стоит ожидать по-настоящему гибкой системы камер: она состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 5-мегапиксельного макросенсора. Кроме того, на каждом экране предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера.
Смартфон получил защиту IP54. Это означает устойчивость к пыли и брызгам, но не к погружению в воду. На фоне того, что Pixel 10 Pro Fold стал первым складным устройством с полноценной защитой IP68, решение Nubia выглядит более скромным - но для рынка 2025 года это все равно вполне достойный уровень.
Дополнительно смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 и набором функций на базе искусственного интеллекта, включая перевод и голосового помощника.
Пока Nubia Fold продается только в Японии. Единственная версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища стоит около 1 153 долларов (48 800 гривен).
Ранее мы рассказывали о ключевых моментах, которые помогут подобрать идеальный смартфон для ваших нужд.
Также мы писали, что Samsung официально представила Galaxy TriFold с тройным экраном и раскрыла все характеристики устройства.
А еще у нас есть материал о том, что Android-бренды разрабатывают смартфоны с ультраемкими батареями.