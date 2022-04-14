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"Ну якого біса в мене має бути такий брат": Данілов відреагував на слова Макрона про народи

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 18:55
"Ну якого біса в мене має бути такий брат": Данілов відреагував на слова Макрона про народи Фото: Олексій Данілов (facebook.com/rnbou)
Автор: Антон Федорців

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов різко відповів президенту Франції Еммануелю Макрону, який назвав українців і росіян "братніми народами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.

Секретар Радбезу наголосив, що на всіх міжнародних зустрічах говорить про відмінність українців і росіян. Натомість французький президент відмовився назвати звірства РФ геноцидом через близькість народів.

"Пан Макрон – такий самий, як і решта росіян. Ну які ми брати, скажіть, будь ласка? У нас інша мова, інша культура, у нас взагалі все інше. У нас поведінка інша. Ну якого біса я маю мати такого брата? Нащо він мені потрібен? Брати ж не вбивають", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що позиція президента Франції спровокована виборами. Макрон, на його думку, навмисне заграє з прихильно налаштованим до росіян електоратом, але робить велику помилку намаганням "єднати".

До слова, президент Зеленський пообіцяв окремо поговорити з Макроном на тему "братських народів".

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