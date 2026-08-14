НПЗ и аэродромы РФ стали целями в игре: DeepState запустил Deep Strike Arcade
На интерактивной карте DeepStateMap появилась игра Deep Strike Arcade, позволяющая виртуально управлять украинскими дальнобойными дронами и уничтожать стратегические объекты в глубоком тылу России.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DeepState.
Игровой процесс и подлинные стратегические цели
В игре представлены разные уровни сложности с реальными объектами поражения в глубоком тылу врага, по которым системно работают дроны 1 ОЦ СБС.
Среди целей :
- аэродромы;
- вражеские арсеналы;
- элементы военно-промышленного комплекса противника;
- десятки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)
Игрокам предстоит напрямую управлять беспилотником, обходить российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Кроме того, в каждой миссии раскрывается информация о самой цели и ее стратегическом значении для вооруженной агрессии России против Украины.
"Выбирай реальные цели (НПЗ, склады, аэродромы), маневрируй между вражескими ЗРК и уничтожай ВПК оккупантов на смартфоне, пока наши бойцы делают это в реальности.", - призвали в СБС.
Кто разрабатывал игру и как попасть в подразделение?
Разработкой игры занималась техническая команда DeepState совместно с командой коммуникаций "КЛИЧ" Центра рекрутинга СБС.
В СБС отметили, что 1-й отдельный центр беспилотных систем - это ведущее и одно из самых эффективных подразделений в составе Сил беспилотных систем ВСУ.
Он специализируется на дальних ударах (Deep Strike), а также на разведывательных, ударных операциях стратегического уровня.
Подразделение работает на глубине около 3000 км вглубь территории врага, нанося ущерб экономике России. Подать заявку на службу в 1 ВЦ СБС можно на официальном сайте подразделения.
Поиграть в Deep Strike Arcade можно на платформе DeepState по ссылке.