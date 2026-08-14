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НПЗ и аэродромы РФ стали целями в игре: DeepState запустил Deep Strike Arcade

12:13 14.08.2026 Пт
2 мин
Симулятор дальнобойных дронов доступен на сайте DeepState
aimg Ольга Завада
НПЗ и аэродромы РФ стали целями в игре: DeepState запустил Deep Strike Arcade СБС и DeepState выпустили игру (скриншот: DeepState)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На интерактивной карте DeepStateMap появилась игра Deep Strike Arcade, позволяющая виртуально управлять украинскими дальнобойными дронами и уничтожать стратегические объекты в глубоком тылу России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DeepState.

Игровой процесс и подлинные стратегические цели

В игре представлены разные уровни сложности с реальными объектами поражения в глубоком тылу врага, по которым системно работают дроны 1 ОЦ СБС.

Среди целей :

  • аэродромы;
  • вражеские арсеналы;
  • элементы военно-промышленного комплекса противника;
  • десятки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)

Игрокам предстоит напрямую управлять беспилотником, обходить российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, в каждой миссии раскрывается информация о самой цели и ее стратегическом значении для вооруженной агрессии России против Украины.

"Выбирай реальные цели (НПЗ, склады, аэродромы), маневрируй между вражескими ЗРК и уничтожай ВПК оккупантов на смартфоне, пока наши бойцы делают это в реальности.", - призвали в СБС.

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Кто разрабатывал игру и как попасть в подразделение?

Разработкой игры занималась техническая команда DeepState совместно с командой коммуникаций "КЛИЧ" Центра рекрутинга СБС.

В СБС отметили, что 1-й отдельный центр беспилотных систем - это ведущее и одно из самых эффективных подразделений в составе Сил беспилотных систем ВСУ.

Он специализируется на дальних ударах (Deep Strike), а также на разведывательных, ударных операциях стратегического уровня.

Подразделение работает на глубине около 3000 км вглубь территории врага, нанося ущерб экономике России. Подать заявку на службу в 1 ВЦ СБС можно на официальном сайте подразделения.

Поиграть в Deep Strike Arcade можно на платформе DeepState по ссылке.

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