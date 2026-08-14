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НПЗ та аеродроми РФ стали цілями у грі: DeepState запустив Deep Strike Arcade

12:13 14.08.2026 Пт
2 хв
Симулятор далекобійних дронів доступний на сайті DeepState
aimg Ольга Завада
НПЗ та аеродроми РФ стали цілями у грі: DeepState запустив Deep Strike Arcade СБС та DeepState випустили гру (скриншот: DeepState)
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На інтерактивній мапі DeepStateMap з'явилася гра Deep Strike Arcade, яка дозволяє віртуально керувати українськими далекобійними дронами та знищувати стратегічні об'єкти в глибокому тилу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DeepState.

Ігровий процес та справжні стратегічні цілі

У грі представлені різні рівні складності із реальними об'єктами ураження у глибокому тилу ворога, по яких системно працюють дрони 1 ОЦ СБС.

Серед цілей:

  • аеродроми;
  • ворожі арсенали;
  • елементи військово-промислового комплексу противника;
  • десятки нафтопереробних заводів росіян (НПЗ).

Гравцям належить безпосередньо керувати безпілотником, обходити російські системи протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Окрім цього, у кожній місії розкривається інформація про саму ціль та її стратегічне значення для збройної агресії росії проти України.

"Обирай реальні цілі (НПЗ, склади, аеродроми), маневруй між ворожими ЗРК та знищуй ВПК окупантів у смартфоні, поки наші бійці роблять це в реальності.", - закликали у СБС.

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Хто розробляв гру та як потрапити до підрозділу?

Розробкою гри займалася технічна команда DeepState спільно з командою комунікацій "КЛИЧ" Центру рекрутингу СБС.

У СБС наголосили, що 1-й окремий центр безпілотних систем - це провідний і один із найефективніших підрозділів у складі Сил безпілотних систем ЗСУ.

Він спеціалізується на далеких ударах (Deep Strike), а також на розвідувальних, ударних операціях стратегічного рівня.

Підрозділ працює на глибині близько 3000 км вглиб території ворога, завдаючи збитків економіці Росії. Подати заявку на службу в 1 ОЦ СБС можна на офіційному сайті підрозділу.

Пограти у Deep Strike Arcade можна на платформі DeepState за посиланням.

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