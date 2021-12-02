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Компанія Коломойського розпочала постачання дизпалива для УЗ за ціною "Роттердам+"

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 18:55
Компанія Коломойського розпочала постачання дизпалива для УЗ за ціною "Роттердам+" Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія олігарха Ігоря Коломойського "Оіл Трейд 2018" почала постачання дизельного палива Кременчуцького НПЗ для державної компанії "Укрзалізниця".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ProZorro.

Контракт щодо рамкового тендеру підписано 1 грудня. Першу партію 5 тис. тонн на суму 150 млн грн Коломойський поставить у найближчий тиждень за ціною 29 932 грн/тонна.

Ціна визначена за формулою із прив'язкою до вартості палива в порту Роттердам плюс доставка в Україну. Націнка до котирувань у Роттердамі становитиме 59 доларів/тонна.

Нагадаємо, "бензинова" форма є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019 рік.

Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні. При цьому єдиним потерпілим від цієї формули в країні себе вважають два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

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Укрзалізниця Ігор Коломойский
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