Ноев ковчег для ДНК: как человечество сохранит геномы умирающих видов

Как все началось: государственный кризис и частные миллионы

На сегодняшний день закон США о видах, находящихся под угрозой исчезновения (Endangered Species Act), защищает 1662 внутренних и 638 иностранных видов.

Несмотря на исторические успехи в спасении национальных символов (белого орлана или медведя гризли), с 1985 года список расширился на 300%.

Финансовую и техническую нагрузку возьмет на себя некоммерческое крыло стартапа - Colossal Foundation, аккумулировавшее около 100 миллионов долларов пожертвований с момента основания в конце 2024 года.

Организация планирует собирать и замораживать ДНК, ткани и репродуктивные клетки в распределенной сети хранилищ BioVault, а также создавать детальные цифровые "референсные геномы".

Главная особенность проекта - полная открытость данных. Представители фонда подтвердили, что вся генетическая информация будет бесплатно загружена в открытые репозитории для использования учеными и экологами по всему миру.

Криоконсервированный материал в хранилище BioVault компании Colossal Biosciences (фото: Colossal Biosciences)

"Ноев ковчег" и коммерческие перспективы

Масштабный план развития сети BioVault компания анонсировала в феврале этого года в рамках крупного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые инвестировали в биотех-стартап не менее 60 миллионов долларов.

Генеральный директор Colossal Бен Ламм сравнивает свой проект с "современным Ноевым ковчегом" или всемирным хранилищем семян на Шпицбергене.

По его словам, каждый биологический вид является уникальной библиотекой эволюционных инноваций, созданной миллионами лет, и утрата этих знаний недопустима.

Несмотря на благотворительный статус текущего проекта с правительством США, компания пока не раскрывает деталей будущей коммерциализации замороженных клеточных цепочек.

Ранее Colossal Biosciences уже успешно выводила свои разработки на рынок через дочерние коммерческие предприятия:

Form Bio (основана в 2022 году): лицензирует проприетарное (защищенное авторским правом - ред.) программное обеспечение для глубокого генетического анализа.

Breaking (основана в 2024 году): занимается биоинженерией микроорганизмов, способных разлагать пластиковые отходы в промышленных масштабах.

В компании убеждены, что сочетание рыночных механизмов и глобальных экологических обязательств позволит оставить будущим поколениям не просто полевые заметки и фотографии вымерших животных, а реальные инструменты восстановления биоразнообразия планеты.