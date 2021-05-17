Індустріальні парки, приватизація та податкова амністія. Що розглядатиме Рада цього тижня

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді депутатських фракцій та груп.

"У нас є питання приватизації, які потрібно спробувати встигнути хоча б частково на цій сесії торкнутися, завершити питання з індустріальними парками. І звичайно, це питання податкової амністії, які на минулому тижні вже комітет підготував до виносу в зал, сподіваємося, що найближчим часом воно вже буде у залі", - сказав він.

За його словами, державний бюджет може отримати 12 млрд грн надходжень від приватизації, де 9 млрд мають надійти саме від великої приватизації, а 3 млрд від малої.

Ухвалення законопроекту дозволить ефективно використовувати об’єкти, а залучення нових інвесторів допоможе у створенні нових робочих місць, посилить потужності та виробництво на підприємствах в різних галузях і регіонах України.

Ще один важливий законопроект, за його словами, - про індустріальні парки. Йдеться про території, виділені для промислового розвитку, щоб забезпечити підприємства спільною розвиненою інфраструктурою. Їхній запуск дозволить реалізувати реальні структурні зміни в економіці України та допоможе зробити нашу промисловість конкурентоздатною на глобальному ринку.

Щодо податкової амністії, то йдеться про добровільне, а не примусове декларування доходів, якщо за них не були сплачені податки. Держава нікого не змушуватиме виводити кошти "в білу".

Ініціатива президента, говорить Корнієнко, спрямована на те, щоб дати можливість українцям, які 30 років ухилялись від оподаткування під час отримання доходів, розпочати життя з чистого аркуша, а також залучити кошти в економіку держави.