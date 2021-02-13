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Зеленський їде з візитом до ОАЕ. На порядку денному торгівля та інвестиції

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 12:52
Зеленський їде з візитом до ОАЕ. На порядку денному торгівля та інвестиції Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський їде з офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Візит триватиме 14-15 лютого.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський проведе переговори з наслідним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахайаном, а також з віце-президентом, прем'єр-міністром і міністром оборони Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

На зустрічі сторони обговорять питання двостороннього політичного, торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва. За результатами переговорів планується підписання документів.

Також перша леді України Олена Зеленська в рамках проекту "культурна дипломатія" зустрінеться з міністром культури і молоді ОАЕ Нуро бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам'яток Абу-Дабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони.

Також повідомлялося, що Україна запросить на 30-річчя незалежності президента США Джо Байдена.

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