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Прем'єр Киргизстану заявив, що очолить країну

Четвер 15 жовтня 2020 19:01
Прем'єр Киргизстану заявив, що очолить країну
Фото: Садир Жапаров (скрин видео АКИpress)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Киргизстану Садир Жапаров заявив, що очолить країну. Це сталося після того, як киргизький голова парламенту Канат Ісаєв відмовився виконувати обов'язки президента.

Про це повідомляє Kaktus media.

"Канат Ісаєв офіційно відмовився виконувати обов'язки президента. Вони перейшли до мене", - сказав Жапаров.

Згідно з конституцією Киргизстану, повноваження парламенту нинішнього скликання закінчуються в кінці жовтня. Нові президентські вибори повинні пройти протягом трьох місяців з дня відставки Сооронбая Жеенбекова.

Зазначається, на цей час повноваження президента мають перейти до спікера парламенту, при цьому він не зможе брати участь у президентських виборах, призначати дострокові парламентські вибори, або відправляти у відставку уряд.

Нагадаємо, в Киргизстані почались протести після парламентських виборів. Мітингувальники не погодилися з результатами та зажадали повторних виборів. У зв'язку з цим ЦВК Киргизстану не визнала вибори і призначила нові.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через масові протести в країні.

Крім того, раніше у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласької областей та інші чиновники.

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