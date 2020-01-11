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Новий султан Омана приніс присягу

Новини » Політика     11.01.2020 - 09:17
Новий султан Омана приніс присягу
Фото: Хайсам бен Тарек Аль Саїд (Global Look Press)

Міністр культури і національної спадщини став новим главою держави

Міністр культури і національної спадщини Омана Хайсам бен Тарек Аль Саїд став новим главою держави після смерті султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда. Заява Вищої ради безпеки Оману було оголошено в ефірі державного телебачення султанату, передає газета "Аль-Ватан Оман".

Хайсам бен Тарек Аль Саїд приніс присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу).

Нагадаємо, в Омані помер султан Кабус Бен Саїд, який правив державою Перської затоки 50 років. Монарху було 79 років. Султан не залишив спадкоємців, а тому рішення про те, хто стане новим монархом, буде прийнято протягом трьох днів членами його сім'ї.

Кабус Бен Саїд правил Оманом з 1970 року. До влади в Омані він прийшов в результаті перевороту, поваливши свого батька Саїда Бен Таймура. Останньому довелося покинути країну і виїхати до Великобританії, де він і помер в 1972 році.
У 2015 році у султана був виявлений рак. В кінці минулого року його стан покращився, і на короткий час монарх відправлявся на лікування до Бельгії. Раніше Омана ЗМІ повідомляли про те, що стан глави держави є стабільним.

Помер султан Омана, який правив майже 50 років Україна та Оман планують поглибити співпрацю у сфері інвестицій
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