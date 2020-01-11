ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер султан Омана, який правив майже 50 років

Новини » Надзвичайні події     11.01.2020 - 08:14
Помер султан Омана, який правив майже 50 років
Фото: Кабус Бен Саїд (wikipedia.org)

Кабус Бен Саїд помер, не залишивши спадкоємця престолу

В Омані помер султан Кабус Бен Саїд, який правив державою Перської затоки 50 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що монарху було 79 років. Султан не залишив спадкоємців, а тому рішення про те, хто стане новим монархом, буде прийнято протягом трьох днів членами його сім'ї.

Зазначено, що якщо цього не відбудеться, то остаточне слово залишиться за державним радою, до якої увійдуть керівники армії, голови парламенту і верховного суду.

Кабус Бен Саїд правил Оманом з 1970 року. До влади в Омані він прийшов в результаті перевороту, поваливши свого батька Саїда Бен Таймура. Останньому довелося покинути країну і виїхати до Великобританії, де він і помер в 1972 році.

У 2015 році у султана був виявлений рак. В кінці минулого року його стан покращився, і на короткий час монарх відправлявся на лікування до Бельгії. Раніше Омана ЗМІ повідомляли про те, що стан глави держави є стабільним.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорив торговельно-економічне співробітництво двох країн.

Україна та Оман планують поглибити співпрацю у сфері інвестицій Київ зацікавлений у прямих інвестиціях з Оману, - ОП
Новини України Оман
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся