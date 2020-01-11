Помер султан Омана, який правив майже 50 років

Фото: Кабус Бен Саїд (wikipedia.org)

Кабус Бен Саїд помер, не залишивши спадкоємця престолу

В Омані помер султан Кабус Бен Саїд, який правив державою Перської затоки 50 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що монарху було 79 років. Султан не залишив спадкоємців, а тому рішення про те, хто стане новим монархом, буде прийнято протягом трьох днів членами його сім'ї.

Зазначено, що якщо цього не відбудеться, то остаточне слово залишиться за державним радою, до якої увійдуть керівники армії, голови парламенту і верховного суду.

Кабус Бен Саїд правил Оманом з 1970 року. До влади в Омані він прийшов в результаті перевороту, поваливши свого батька Саїда Бен Таймура. Останньому довелося покинути країну і виїхати до Великобританії, де він і помер в 1972 році.

У 2015 році у султана був виявлений рак. В кінці минулого року його стан покращився, і на короткий час монарх відправлявся на лікування до Бельгії. Раніше Омана ЗМІ повідомляли про те, що стан глави держави є стабільним.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорив торговельно-економічне співробітництво двох країн.