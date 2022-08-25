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Новий скандал? В ООН фактично "прирівняли" Україну до РФ після удару в Чаплиному

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 19:07
Новий скандал? В ООН фактично "прирівняли" Україну до РФ після удару в Чаплиному Фото: гуманітарний координатор ООН Деніз Браун (ukraine.un.org)
Автор: Ілона Свиридова

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) відреагували на російський воєнний злочин в Чаплиному (Дніпропетровська області) закликом до Росії та Україні дотримуватися міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гуманітарного координатора ООН в Деніз Браун.

"Я вражена ударами, в результаті яких вчора загинули і отримали поранення цивільні жителі поблизу залізничної станції Чаплине в центральній Україні. При ударі загинули діти. І загинули там, де вони повинні бути в безпеці - вдома або подорожуючи з сім'ями", - зазначила вона.

За її словами, вчора під час інших ударів по Україні теж гинули мирні жителі. В останні дні про інтенсивні обстріли повідомлялося в прифронтових містах, зокрема, в Нікополі та Зеленодольську в Дніпропетровській області.

"Всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і постійно забезпечувати, щоб громадяни були захищені, їхні будинки залишалися неушкодженими, а необхідні послуги не припинялися", - додала Браун.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по поїзду на станції Чаплине 24 серпня загинули не менше 25 осіб. Російська сторона визнала його, але заявила, що била нібито по військовому ешелону.

Зазначимо, до цього в скандал потрапила правозахисна організація Amnesty International, у звіті якої говорилося, що ЗСУ наражають на небезпеку життя мирних жителів і нібито розміщують військову техніку в житловому секторі. Таким формулюванням обурилася влада, а російська сторона використала у своїй пропаганді. Скандал завершився тим, що правозахисники переглянуть свій звіт.

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