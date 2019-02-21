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Клімкін розповів про перспективи запровадження віз з Росією

Новини » Політика    21.02.2019 - 12:57
Клімкін розповів про перспективи запровадження віз з Росією
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Впровадження біометричного візового режиму з РФ зараз знаходиться на рівні дискусії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про перспективи введення віз з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню "Цензор.нет".

На думку Клімкіна, потрібно запровадити біометричний візовий режим з Росією.

"Я завжди був за те, щоб починати знімати біометричні дані і будувати бази даних. Це рішення пройшло через Раду національної безпеки і оборони. Якщо запроваджувати візовий режим з Росією, він повинен бути біометричним, щоб люди в'їжджали з нормальним біометричних паспортів", - розповів він.

Клімкін вважає, що "для росіян повинна бути введена система оповіщення про перетин кордону". Він пояснив, що "коли російські громадяни будуть приїжджати в Україну, вони на відповідному сайті будуть повідомляти заздалегідь про свій візит. За три або за п'ять днів". При цьому, за словами міністра, повинна залишатися опція для термінових випадків.

Крім того, міністр зазначив, що потрібно запровадити більш жорсткий контроль за російськими громадянами в Україні.

За словами Клімкіна, впровадження біометричного візового режиму в даний час знаходиться на рівні дискусії. Зокрема, зараз підготовлена концепція та визначено потрібну кількість коштів.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявляв, що не виключає введення біометричного візового режиму з РФ.

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