РФ пообіді обстріляла Сумську область: фото наслідків
У середи, 17 серпня, пообіді росіяни обстріляли село в Есманській громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Вогонь вели зі ствольної артилерії, 17 приходів. Били по мирним людям і цивільним об'єктам", - розповів він.
За словами очільника регіону, у приватному секторі пошкоджені вікна і паркани.
"У будинках попробивало стіни уламками снарядів. Руйнування також є і у приміщеннях школи та будинку культури в селі. Погоджено лінію електропередач", - каже Живицький, додавши, що інформація про постраждалих уточнюється.
Як повідомлялося, Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони України - Чернігівську та Харківську області. Усього за добу сталося понад 100 вибухів.
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