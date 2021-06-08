Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

Якби вибори до Верховної ради проходили наприкінці травня 2021 року, то 5%-ний бар'єр могли б подолати сім партій. Чотири з них і зараз представлені в парламенті.

"За результатами опитування одразу три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому формально ми не можемо однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг і можемо говорити, що є три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах", - йдеться в повідомленні КМІС.

Цими партіями є "Слуга народу" (17,7% серед тих, хто визначився), "Європейська солідарність" (15,4%) та "Опозиційна платформа - За життя" (14,7%). Наближена до цих лідерів партія "Батьківщина" з показником 13,9%

Також можуть пройти до парламенту партія "Сила і честь" (8,0%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,8%) і Радикальна партія (5,0%).

Мінімально відстають від прохідного бар’єру партії "Наші" (4,6%) та "Партія Шарія" (4,5%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 27 травня - 1 червня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.