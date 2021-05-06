Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Якби президентські вибори відбулися наприкінці квітня, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський . Його підтримали б 19,8%усіх опитаних або 28,3% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 12,5% і 18,1% опитаних, за Юрія Бойка - відповідно 10,8% і 14,5%, за Юлію Тимошенко - відповідно 8,3% і 10,5%

Крім того, планують голосувати за Ігоря Смешка - відповідно 4,4% і 6,2%, за Володимира Гройсмана - відповідно 2,3% і 3,3%, за Олега Ляшка - відповідно 1,9% і 2,6%, за Дмитра Разумкова - відповідно 1,9% і 2,4%, за Анатолія Гриценка - відповідно 1,6% і 2,2%, за Руслана Кошулинського - відповідно 1,4% і 1,9%, за Віталія Кличка - відповідно 1,1% і 0,9%, за Олександра Вілкула - відповідно 0,8% і 1,1%.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко - відповідно 20% і 39,5%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували би 36% усіх опитаних або 71% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка - відповідно 15,5% і 29%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "обличчям до обличчя " за місцем проживання було опитано 2021 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.