Новий президент Казахстану пропонує перейменувати столицю

Токаєв запропонував перейменувати Астану на Нурсултан

Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пропонує перейменувати столицю Астану на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.kz.

Після прийняття присяги і вступу на посаду президента Токаєв зазначив, що Казахстану необхідно увічнити ім'я Назарбаєва.

"Наша столиця має носити ім'я нашого президента і називатися Нурсултан. Хотів би доповнити, що така пропозиція вже висловлювалася парламентаріями в декларації, прийнятій 23 листопада 2016 року з нагоди 25-річчя Незалежності Республіки Казахстан", - заявив.

Крім того, він запропонував назвати всі центральні вулиці в містах країни ім'ям Нурсултана Назарбаєва.

Відзначимо, сам Назарбаєв в листопаді 2016 року заявляв, що рішення про перейменування столиці Казахстану потрібно приймати "виважено".

"Будь-які питання, тим більше перейменування міст, населених пунктів, ми будемо вирішувати дуже виважено, пропорційно тому, що необхідно для держави і країни", - підкреслював він.

19 березня Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він був президентом Казахстану з 1990 року. Нинішній термін його повноважень закінчувався в квітні 2020 року.

