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Токаєв вступив на посаду президента Казахстану

Новини » Політика    20.03.2019 - 08:38
Токаєв вступив на посаду президента Казахстану
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (wikipedia.org)

Токаєв буде президентом Казахстану до закінчення виборчого терміну

У Казахстані приніс присягу і вступив на посаду президента Касим-Жомарт Токаєв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.kz.

Повідомляється, що церемонія відбулася на спільному засіданні палат парламенту Казахстану в будівлі Мажилісу. Токаєв буде займати пост президента Казахстану до закінчення виборчого терміну в квітні 2020 року.

"Урочисто присягаюся вірно служити народу Казахстану, суворо дотримуватися Конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан", - заявив Токаєв.

Йому також вручили посвідчення президента, нагрудний знак і штандарт.

Нагадаємо, 19 березня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він був президентом Казахстану з 1990 року. Нинішній термін його повноважень закінчується в квітні 2020 року.

Назарбаєв також заявив, що обов'язки президента Казахстану виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв. Раніше в 1990-2000-х роках Токаєв обіймав посади глави МЗС і прем'єр-міністра Казахстану.

 

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