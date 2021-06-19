В Ірані пройшли президентські вибори: хто перемагає
В Ірані 18 червня пройшли вибори президента. Згідно з попередніми результатами, оголошеними Міністерством внутрішніх справ країни, лідирує Сейєд Ібрахім Раїсі.
Про це повідомляє Mehr News Agency.
Так, Раїсі лідирує з 17,8 млн голосами.
Наступними йдуть Мохсен Резаї з 3,3 млн голосів, Абдольнасер Хемматі з 2,4 млн голосів і Газізаде з 1 млн голосом.
За даними міністерства, всього в президентських виборах взяли участь 28,6 млн осіб.
Чинний президент Ірану Хасан Рухані вже зустрівся з Раїсі і привітав з перемогою.
Хто такий Ібрагім Раїсі?
Як пише BBC, Раїсі відомий своєю антизахідною риторикою і вважається близьким до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Аятолі 82 роки, і багато хто пророкує йому в наступники саме Раїсі. Він на 20 з гаком років молодший, і до призначення верховним суддею в 2019 році займав пости генпрокурора і заступника верховного судді.
Раїсі в 1988 році був одним з чотирьох суддів, які засідали в так званих "комісіях смерті" і відправили на страту десятки тисяч осіб. У 2017 році він вже брав участь у президентських виборах, але програв Хасану Роухані.
Два роки тому США додали Раїсі до списку санкцій.
Раніше в МЗС України заявляли, що позиція іранської сторони щодо розслідування катастрофи літака МАУ може змінитися після президентських виборів в Ірані 18 червня.