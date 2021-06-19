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В Ірані пройшли президентські вибори: хто перемагає

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Субота 19 червня 2021 11:35
В Ірані пройшли президентські вибори: хто перемагає Фото: Сейед Ібрахім Раїсі (facebook.com/iraninside)
Автор: РБК-Україна

В Ірані 18 червня пройшли вибори президента. Згідно з попередніми результатами, оголошеними Міністерством внутрішніх справ країни, лідирує Сейєд Ібрахім Раїсі.

Про це повідомляє Mehr News Agency.

Так, Раїсі лідирує з 17,8 млн голосами.

Наступними йдуть Мохсен Резаї з 3,3 млн голосів, Абдольнасер Хемматі з 2,4 млн голосів і Газізаде з 1 млн голосом.

За даними міністерства, всього в президентських виборах взяли участь 28,6 млн осіб.

Чинний президент Ірану Хасан Рухані вже зустрівся з Раїсі і привітав з перемогою.

Хто такий Ібрагім Раїсі?

Як пише BBC, Раїсі відомий своєю антизахідною риторикою і вважається близьким до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Аятолі 82 роки, і багато хто пророкує йому в наступники саме Раїсі. Він на 20 з гаком років молодший, і до призначення верховним суддею в 2019 році займав пости генпрокурора і заступника верховного судді.

Раїсі в 1988 році був одним з чотирьох суддів, які засідали в так званих "комісіях смерті" і відправили на страту десятки тисяч осіб. У 2017 році він вже брав участь у президентських виборах, але програв Хасану Роухані.

Два роки тому США додали Раїсі до списку санкцій.

Раніше в МЗС України заявляли, що позиція іранської сторони щодо розслідування катастрофи літака МАУ може змінитися після президентських виборів в Ірані 18 червня.

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