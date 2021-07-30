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Зеленський призначив послів України в Туреччині та ще трьох країнах

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 11:36
Зеленський призначив послів України в Туреччині та ще трьох країнах Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Туреччині. Ним став Василь Боднар.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

"Призначити Боднара Василя Мироновича надзвичайним і повноважним Послом України в Турецькій Республіці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, український лідер призначив Василя Гамяніна послом України в Індонезії. А посол України в Кенії Андрій Праведник став також послом України в Танзанії.

Ще одним указом Зеленський призначив Василя Химинця послом України в Республіці Австрія.

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