Зеленський призначив послів України в Туреччині та ще трьох країнах
Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Туреччині. Ним став Василь Боднар.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.
"Призначити Боднара Василя Мироновича надзвичайним і повноважним Послом України в Турецькій Республіці", - йдеться у повідомленні.
Крім того, український лідер призначив Василя Гамяніна послом України в Індонезії. А посол України в Кенії Андрій Праведник став також послом України в Танзанії.
Ще одним указом Зеленський призначив Василя Химинця послом України в Республіці Австрія.