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Маркарова про призначення послом у США: робота з МВФ - далеко не перша задача

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 13:03
Маркарова про призначення послом у США: робота з МВФ - далеко не перша задача
Автор: Олександр Білоус

Екс-міністр фінансів України Оксана Маркарова, яка призначена послом у Вашингтоні, готова долучатися до переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Однак робота з МВФ далеко не перша задача.

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству "Укрінформ".

Як зазначила Маркарова, Україна має команду перемовників у Мінфіні і Нацбанку, які щоденно працюють над питанням співпраці з МВФ.

"Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною і допомагати українській стороні у цій роботі", - сказала посол.

Вона нагадала, що у Вашингтоні знаходиться більшість центральних органів фінансових організацій.

"Я маю величезний успішний досвід роботи з ними і широку базу персональних контактів на всіх рівнях, включно з керівництвом, однак робота з МВФ - далеко не основна і не перша задача посла у Вашингтоні, - додала Маркарова.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив посла України в США. Ним стала екс-міністр фінансів Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова в коментарі "Голосу Америки" заявила, що вона очікує поглиблення співпраці України зі Сполученими Штатами.

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