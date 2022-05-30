ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новий посол США в Україні передала до МЗС вірчі грамоти

Новость на русском →
Київ, Понеділок 30 травня 2022 22:10
Новий посол США в Україні передала до МЗС вірчі грамоти Фото: новий посол США в Україні Бріджит Брінк (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 30 травня, новий посол США в Україні Бріджит Брінк вручила вірчі грамоти в українському Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови дипломатичного представництва США в Україні.

Брінк розповіла, що крім вручення грамот вона також обговорила шляхи підтримки України у війні проти Росії.

Варто зауважити, що передача вірчих грамот фактично означає те, що Брінк вже офіційно розпочала місію та обійняла посаду посла США в Україні.

При цьому посада була вакантною з травня 2019 року, коли адміністрація Дональда Трампа відкликала у Вашингтон Марі Йованович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибув до Києва 29 травня. Офіційного оголошення не було, але інформація про прибуття міститься на сторінці з біографією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу