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Естонія призначила нового посла в Україні

Новини » Політика    11.07.2019 - 20:54
Естонія призначила нового посла в Україні
Ілюстративне фото (flickr.com/mammu-k)

Новим послом Естонії в Україні став Каймо Куусе

Президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила нового посла Естонської Республіки в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канцелярії глави держави.

Новим послом Естонії в Україні став Каймо Куусе.

Як наголошується, Кальюлайд призначила нового посла і відкликала нинішнього посла Герта Антсу.

Попередній президент Естонської Республіки Тоомас Хендрік Ільвес затвердив Герт Антсу послом Естонії в Києві в 2016 році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могерини назначила нового главу делегації ЄС в Україні в рамках ротації в 2019 році. Новим головою делегації ЄС в Україні став представник Естонії Марті Маасикас.

Крім того, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про необхідність продовження економічних санкцій проти Російської Федерації за окупацію Криму.

Також на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку Естонія була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2020-2021 років. У голосуванні брали участь усі 193 держави-члена ООН.

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