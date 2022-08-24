RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий пакет військової допомоги Україні від США: у Пентагоні назвали терміни поставок зброї

Фото: у Пентагоні назвали терміни постачання зброї Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США планують почати поставки озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля в ході брифінгу.

"Поставки (озброєння Україні - ред.) почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки", - заявив Каль.

За його словами, частина озброєння, яке увійшло в новий пакет допомоги Україні, не призначене для застосування в реаліях триваючої війни, але воно може "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього".

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 24 серпня, затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиУкраїнаВійськова допомога