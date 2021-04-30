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Зеленський підписав закон про новий механізм тарифів на комунальні послуги

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 12:59
Зеленський підписав закон про новий механізм тарифів на комунальні послуги Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2458, основні положення якого стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги. Верховна рада схвалила його у другому читанні на початку грудня 2020 року.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль зазначив, що одне з важливих положень цього закону - впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг. Це дозволить комунальним підприємствам, які постачають тепло та гарячу воду, покращити свій фінансовий стан та гарантуватиме якість послуг для споживачів.

Про що закон

Отже, зі споживачами компослуг у приватному секторі і в багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, укладуть нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Передбачені диференційовані тарифи на транспортування та постачання теплової енергії (в залежності від наявності/відсутності центральних та індивідуальних теплових пунктів).

Споживачам повернуть кошти, закладені у тарифах постачальника на установку лічильників, у разі самостійного встановлення ними лічильників тепла. Закон вводить диференційовану оплату за воду і за тепло, в залежності від того, хто несе витрати по обслуговуванню лічильника.

Доступ комунальників до житла

У тексті законопроекту до першого читання доступ у житло комунальникам хотіли дозволити за будь-яке порушення договору.

Однак прийнятий ВР закон у підсумку надав таке право виключно представникам газового оператора.

"Право доступу представника оператора газорозподільної системи чи іншого підприємства, з яким укладено договір з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, в житло, інший об'єкт нерухомого майна для технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку", - зазначено в документі.

А ось сам порядок такого доступу та наслідки його ненадання власником (співвласниками) цей закон пропонує встановлювати законодавством.

Нагадаємо, 3 грудня Рада схвалила цей закон у повторному другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в липні 2020 року ВР не змогла прийняти цей закон у другому читанні.

Так, у першому читанні парламент схвалив документ в кінці травня минулого року.

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