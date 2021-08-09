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УАФ сьогодні не призначить нового тренера збірної: названа причина

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Понеділок 09 серпня 2021 19:51
УАФ сьогодні не призначить нового тренера збірної: названа причина Фото: УАФ сьогодні не призначить нового тренера збірної (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 9 серпня, відбулося засідання виконавчого комітету Української Асоціації футболу. Під час зустрічі учасники обговорювали можливі кандидатури на посаду нового головного тренера національної збірної з футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АУФ.

Члени виконкому доручили адміністрації УАФ та Комітету національних збірних команд провести переговори з потенційними кандидатами на посаду головного тренера збірної України.

Так, до 12 серпня адміністрація УАФ повинна проінформувати виконком про підсумки переговорів.

Наступне засідання виконкому УАФ заплановано на 12 серпня.

Нагадаємо, раніше голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заявив, що призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з футболу відбудеться 9 серпня.

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