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Новий рік під час пандемії. Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022

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Київ, Середа 22 грудня 2021 09:00
Новий рік під час пандемії. Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022 Фото: вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року. Можливий ріст випадків зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз НАН.

Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 6610 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 287 смертей на день у середньому за останній тиждень, зазначили вчені.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22-28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 29 грудня 2021 року - 4 січня 2022 року", - йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 6363 нових випадки коронавірусу, а померла - 301 людина.

Зазначимо, ще шість областей виходять з "червоної" зони 23 грудня.

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