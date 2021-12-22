В Україні більше 6 тисяч нових випадків COVID та 301 смерть за добу, - МОЗ
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зафіксували 6363 нових випадки коронавірусу, а померла - 301 людина. Найбільше заражень за добу в Києві, Запорізькій та Волинській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 2 241 особу; летальних випадків - 301; одужали - 19 494 особи. Протестували за вчора методом ПЛР - 33 856 осіб, методом ІФА - 7109, експрес-тестами - 40 549.
Найбільше заражень за добу в Києві, Запорізькій та Волинській областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 623 079 осіб; одужали - 3 376 899 осіб; летальних випадків - 93 909.