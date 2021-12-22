Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022

Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прогноз НАН .

Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 6610 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю, отметили ученые.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) в течение недели 22-28 декабря 2021 года и 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 29 декабря 2021 года - 4 января 2022 года", - говорится в прогнозе.